Il Gheppio Ruggero prende casa tra i tetti del Duomo di Palermo VIDEO

(Di martedì 5 maggio 2020) Gli effetti positivi del lockdown si fanno vedere a. Sono immagini che in unaavvolta dalle auto e dallo smog sarebbe impossibile vedere. Il silenzio delle città ha fatto sì che la natura si risse, anche solo per qualche giorno, quello che le è stato strappato. Un esempio è ilche ha presotra idella Cattedrale di. Il silenzio, il basso inquinamento della città e la rara presenza di persone nelle vicinanze, hanno giocato a favore. Un, della spacie falcus tinnunculus, ha nidificato suidella Cattedrale di. La mamma di rapace, unico esemplare insieme al grillaio e alla poiana che in volo riesce a stare fermo in aria e puntare la sua preda, è stata sorpresa ieri mentre saltava tra i merli della Basilica, chiusa per l’emergenza sanitaria in corso, da un membro del Wwf ...

