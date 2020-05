Il cuore di Napoli, pasticceria riapre i battenti post lockdown e regala dolci ai più bisognosi (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Riaprono i battenti dopo quasi due mesi di lockdown e regalano babà e sfogliatelle ai poveri del quartiere, recapitandogli dolci e numerose prelibatezze della casa. Questa la lodevole iniziativa messa in atto dalla pasticceria “dolci Momenti” nel pieno centro di Napoli. E’ successo ieri, 4 maggio, quando con l’avvio della fase due i pasticcieri dei Quartieri Spagnoli sono ritornati a sfornare i propri dolci dopo la lunga quarantena domiciliare. Sfogliatelle, Babà sono state così consegnate a passanti e ai residenti del quartiere. A sostegno dell’iniziativa solidale c’erano anche i ragazzi dell’associazione evangelica ‘Tabita’, i quali hanno contribuito alla consegna dei dolci. L'articolo Il cuore di Napoli, pasticceria riapre i battenti post lockdown e regala dolci ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - Napoli affamata : la fila dei poveri che spezza il cuore

Mauro ricorda : "Scudetto col Napoli nel cuore. Non era facile indossare la 10 al San Paolo"

Il Cuore di Napoli : 90mila euro sul fondo di solidarietà del Comune (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riaprono idopo quasi due mesi dino babà e sfogliatelle ai poveri del quartiere, recapitandoglie numerose prelibatezze della casa. Questa la lodevole iniziativa messa in atto dallaMomenti” nel pieno centro di. E’ successo ieri, 4 maggio, quando con l’avvio della fase due i pasticcieri dei Quartieri Spagnoli sono ritornati a sfornare i propridopo la lunga quarantena domiciliare. Sfogliatelle, Babà sono state così consegnate a passanti e ai residenti del quartiere. A sostegno dell’iniziativa solidale c’erano anche i ragazzi dell’associazione evangelica ‘Tabita’, i quali hanno contribuito alla consegna dei. L'articolo Ildi...

matteosalvinimi : Poliziotto di 37 anni, un giovane papà, ucciso a Napoli nel tentativo di sventare una rapina in banca: arrestati du… - redazioneiene : Tra i fraintendimenti, gli insulti e le minacce, @Giulio_Golia è tornato nella sua Napoli per parlarci del pericolo… - fanpage : I poliziotti commemorano Pasquale Apicella. Le immagini sotto casa sono un colpo al cuore #29aprile - Gnegnyna : RT @nonfaretardi: Una storia italiana. Un medico che non ha dubbi su cosa scegliere. Ammiro sempre chi sceglie con il cuore e non con il ca… - nonfaretardi : Una storia italiana. Un medico che non ha dubbi su cosa scegliere. Ammiro sempre chi sceglie con il cuore e non con… -

Ultime Notizie dalla rete : cuore Napoli Pugnalate nel cuore di Napoli ai tempi della movida: arrestate due persone NapoliToday Napoli: Gattuso vuole due big del Milan

Milan e Napoli potrebbero entrare in contatto per alcune possibili operazioni di mercato da effettuare al termine della stagione. Da giorni si parla di un interessamento dei rossoneri per l'attaccante ...

Pugnalate nel cuore di Napoli ai tempi della movida: arrestate due persone

All’esito di una serrata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - VII Sezione, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli-Centro han ...

Milan e Napoli potrebbero entrare in contatto per alcune possibili operazioni di mercato da effettuare al termine della stagione. Da giorni si parla di un interessamento dei rossoneri per l'attaccante ...All’esito di una serrata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - VII Sezione, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Napoli-Centro han ...