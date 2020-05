Ginnastica | 288 italiani tornano ad allenarsi | la lista completa degli azzurri Dalle

Leggi su oasport

(Di martedì 5 maggio 2020) La Federazioned’Italia, in rispetto a quanto previsto dall’articolo 1 del DPCM del 26 aprile 2020, ha individuato 288 atleti che possonoa livello individuale già a partire da lunedì 4 maggio. Dopo un mese di stop a causa della pandemia, si torna in palestra e si riaccendono i motori: ad essere stati autorizzati sono ginnasti e ginnaste di interesse nazionale ovvero quegli atleti che possono competere in campo internazionale col body azzurro. Spiccano ovviamente le Fate (bronzo a squadre agli ultimi Mondiali) per cui riaprono le porte del PalAlgeco di Brescia (Giorgia Villa, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Elisa Iorio, Martina Maggio sono le principali indiziate) ma anche Marco Lodadio (argento mondiale agli anelli) che potrà tornare a Civitavecchia. Vanessa Ferrari avrà il via libera a Brescia e proseguirà il ...