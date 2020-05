Gemma Galgani, svelata l’identità di Sirius: chi è il 26enne che ha infiammato UeD (Di martedì 5 maggio 2020) Entusiasmo ma anche sorpresa nello studio di Uomini e Donne quando ha fatto il suo ingresso Sirius, il nuovo giovanissimo corteggiatore di Gemma Galgani. Intanto perché, al contrario di quanto sospettato da molti, esiste davvero. Poi perché ha davvero 26 anni come dichiarato nella fase del corteggiamento ‘virtuale’. La dama del trono over aveva giustificato il suo voler proseguire la conoscenza con Sirius dicendo di non credere all’età da lui dichiarata. Aveva il sentore che fosse più adulto. E quando l’ha visto aggirarsi negli Studi Elios, Gemma non ha nascosto il suo stupore ma, inevitabilmente, ha attirato le critiche di tutto lo studio perché quando ha scoperto che l’età dichiarata da Sirius è reale, ha cominciato a dire di sentirsi addirittura più giovane mentalmente del suo corteggiatore. ... Leggi su caffeinamagazine "E’ un rottame di donna" - Tina Cipollari senza freni fa a pezzi Gemma Galgani

trash_italiano : Gemma Galgani è il mio Patronus. #uominiedonne - GildaTallarico : RT @sounaciambella: Io non mi posso trovare un fidanzato decente e Gemma Galgani 70 anni viene corteggiata da un ragazzo di 26 anni. Mo dit… - Fairytale_HS : RT @eliscrivecose: MA PERCHÉ LUI METTE SEMPRE PAROLE INGLESI NON CE LA FACCIO MA SEI A UOMINI E DONNE SEI ANDATO A CORTEGGIARE GEMMA GALGAN… - mariiapiagerace : RT @sounaciambella: Io non mi posso trovare un fidanzato decente e Gemma Galgani 70 anni viene corteggiata da un ragazzo di 26 anni. Mo dit… - SereGuerr : RT @sounaciambella: Io non mi posso trovare un fidanzato decente e Gemma Galgani 70 anni viene corteggiata da un ragazzo di 26 anni. Mo dit… -