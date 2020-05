Fincantieri con Università Genova avvia 4 progetti dottorato ricerca

(Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. – (Adnkronos) – Quattrodiper. Nel quadro della convenzione per la promozione e il finanziamento di attività didattico-sperimentali in ambito navale firmata lo scorso novembre da Paolo Comanducci, Rettore dell’Università di, e Giuseppe Bono, Amministratore Delegato del Gruppo, le parti hanno sottoscritto le convenzioni perre quattrodi, della durata di tre anni ciascuno. L’iniziativa prevede un investimento complessivo da parte didi oltre 250.000 euro, relativo al completamento dei.I temi deisono stati concordati fra le parti e riflettono le tendenze del panorama navale mondiale nonché gli interessi specifici della Direzione Navi Militari di. In particolare si riferiscono a: studio dei rischi e delle ...

