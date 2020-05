Eurozona | scivolano i prezzi alla produzione

(Di martedì 5 maggio 2020) (Teleborsa) – In forte calo idella Zona Euro. Nel mese di marzo, il dato ha registrato una discesa del 2,8% rispetto al -1,4% di febbraio (rivisto da -1,3%) e contro il -2,6% atteso dagli analisti. Secondo quanto comunicato dall’Ufficio di Statistica dell’Unione Europea (Eurostat), il dato registra anche una contrazione su base mensile dell’1,5% dopo il -0,7% di febbraio (dato rivisto da -0,6%). Anche questo dato è peggio del consensus (-1,3%). Inell’intera Unione Europea (EU27) segnano parimenti una variazione negativa dell’1,4% su base congiunturale ed un calo tendenziale del 2,5%.

Mentre gli europei in preda al panico spostano il loro denaro in depositi e altri strumenti più liquidi, le maggiori banche europee stanno diminuendo ulteriormente i loro tassi di interesse. Ci sono t ...