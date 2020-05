Coronavirus, sequestrate in Lombardia 250mila mascherine riconducibili alla società di Irene Pivetti (Di martedì 5 maggio 2020) Nuovo sviluppo sulle inchieste che riguardano la Only Italia Logistic della ex presidente della Camera Irene Pivetti, indagate dalle procure di Siracusa, Roma e Savona. Nella giornata di oggi la Guardia di Finanza della città ligure ha sequestrato in Lombardia altre 250mila mascherine riconducibili alla società della ex parlamentare. I dispositivi di protezione individuali sequestrati erano nei magazzini di alcuni ospedali lombardi. La procura di Savona indaga sulla ex presidente della Camera e sulla società di cui è amministratrice unica per ricettazione, frode nell’esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte e violazioni alla legge doganale. Nel frattempo, nei giorni scorsi la Regione Toscana ha avviato un contenzioso amministrativo nei confronti dell’azienda Only Italia srl per un acquisto di mascherine per un valore di ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : a Napoli sequestrate 24mila mascherine e farmaci

Coronavirus - Irene Pivetti indagata per le mascherine sequestrate

Coronavirus - indagata l’ex presidente della Camera Irene Pivetti : sequestrate mascherine che la sua società ha importato dalla Cina (Di martedì 5 maggio 2020) Nuovo sviluppo sulle inchieste che riguardano la Only Italia Logistic della ex presidente della Camera Irene Pivetti, indagate dalle procure di Siracusa, Roma e Savona. Nella giornata di oggi la Guardia di Finanza della città ligure ha sequestrato inaltresocietà della ex parlamentare. I dispositivi di protezione individuali sequestrati erano nei magazzini di alcuni ospedali lombardi. La procura di Savona indaga sulla ex presidente della Camera e sulla società di cui è amministratrice unica per ricettazione, frode nell’esercizio del commercio, vendita di cose con impronte contraffatte e violazionilegge doganale. Nel frattempo, nei giorni scorsi la Regione Toscana ha avviato un contenzioso amministrativo nei confronti dell’azienda Only Italia srl per un acquisto diper un valore di ...

fattoquotidiano : Coronavirus, sequestrate in Lombardia 250mila mascherine riconducibili alla società di Irene Pivetti - fattoquotidiano : Coronavirus, indagata l’ex presidente della Camera Irene Pivetti: sequestrate mascherine che la sua società ha impo… - ivandoretto : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, sequestrate in Lombardia 250mila mascherine riconducibili alla società di Irene Pivetti - raffo1900 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, sequestrate in Lombardia 250mila mascherine riconducibili alla società di Irene Pivetti - francescocipe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, sequestrate in Lombardia 250mila mascherine riconducibili alla società di Irene Pivetti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sequestrate Coronavirus, sequestrate in Lombardia 250mila mascherine riconducibili alla società di Irene Pivetti Il Fatto Quotidiano Inchiesta sulle mascherine «false», sequestrate 250 mila protezioni a Irene Pivetti

Nuovo capitolo nella bufera giudiziaria sulle mascherine importate dalla Cina e ritenute «false»: inchiesta che ha coinvolto la Only Italia logistics, società di cui è amministratore unico Irene Pivet ...

Coronavirus, la Finanza sequestra 250mila mascherine alla società di Irene Pivetti

La Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato oggi in Lombardia altre 250 mila mascherine riconducibili alla Only Italia Logistic, la società di cui è rappresentante legale Irene Pivetti. Le mascheri ...

Nuovo capitolo nella bufera giudiziaria sulle mascherine importate dalla Cina e ritenute «false»: inchiesta che ha coinvolto la Only Italia logistics, società di cui è amministratore unico Irene Pivet ...La Guardia di Finanza di Savona ha sequestrato oggi in Lombardia altre 250 mila mascherine riconducibili alla Only Italia Logistic, la società di cui è rappresentante legale Irene Pivetti. Le mascheri ...