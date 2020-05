Coronavirus, bus pieno ma nessuno vuole scendere: interviene la polizia (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si registrano particolari disagi in questo inizio di fase 2 per quanto riguarda i trasporti pubblici a Napoli, eccezion fatta per una segnalazione arrivata in mattinata. Sul bus della linea 621, sostitutivo della funicolare di Mergellina, si è verificato infatti un assembramento che ha costretto il personale Anm a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. A causare il problema alcuni passeggeri, la cui insistenza non stava permettendo il rispetto della capacità massima consentita in questo periodo. “Una situazione assurda, che è determinata dalla chiusura della funicolare e dall’orario ridotto di esercizio della linea 621 la cui fruibilità può avvenire nella fascia oraria 7-10 e 17-19. Bisogna riaprire immediatamente la funicolare di Mergellina chiusa nella fase di ... Leggi su anteprima24 Coronavirus Fase 2 : a Roma niente ressa su bus e metro - ma il futuro è un’incognita

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Sorpreso senza mascherina - multato autista di bus a Roma

Udine - autista di bus si rompe il polso e al pronto soccorso scopre di essere positivo al Coronavirus (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non si registrano particolari disagi in questo inizio di fase 2 per quanto riguarda i trasporti pubblici a Napoli, eccezion fatta per una segnalazione arrivata in mattinata. Sul bus della linea 621, sostitutivo della funicolare di Mergellina, si è verificato infatti un assembramento che ha costretto il personale Anm a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. A causare il problema alcuni passeggeri, la cui insistenza non stava permettendo il rispetto della capacità massima consentita in questo periodo. “Una situazione assurda, che è determinata dalla chiusura della funicolare e dall’orario ridotto di esercizio della linea 621 la cui fruibilità può avvenire nella fascia oraria 7-10 e 17-19. Bisogna riaprire immediatamente la funicolare di Mergellina chiusa nella fase di ...

LaStampa : Primo giorno dell’allentamento del lockdown: poche persone su bus, tram e metropolitana e tutte a distanza, con mas… - Agenzia_Ansa : Sui bus o in metro, il nuovo modo di viaggiare in città IL VIDEO #Coronavirus #ANSA - halo_reverse : RT @rep_roma: Coronavirus, in fase 2 Atac perde altri 90 bus nuovi: richiamati per difetto di fabbricazione [di LORENZO D'ALBERGO] [aggiorn… - Yogaolic : RT @repubblica: Coronavirus, in fase 2 Atac perde altri 90 bus nuovi: richiamati per difetto di fabbricazione [di LORENZO D'ALBERGO] [aggio… - PolicoRobot : RT @SassiLive: +++CORONAVIRUS, ASM: “TAMPONI PRESSO STAZIONE AUTOBUS DI VILLA LONGO A MATERA E PRESSO TERMINAL BUS A POLICORO”+++ https://t… -