Casa d'appuntamento in abitazione: proprietaria nei guai per prostituzione (Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAveva messo a disposizione di un 35enne brasiliano e di una romena di 31 anni il proprio appartamento ubicato a Gricignano d'Aversa (Ce), perché si prostituissero, percependo 50 euro per ogni prestazione sessuale. E' l'accusa a carico di una donna di 44 anni, che è stata denunciata dai carabinieri per favoreggiamento della prostituzione. La 44enne era affittuaria dell'immobile; i carabinieri vi sono arrivati dopo alcune segnalazioni relative a movimenti sospetti nell'appartamento, scoprendo che vi si svolgeva attività di prostituzione. Sono così scattati il sequestro dell'abitazione e la denuncia della donna.

