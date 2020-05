Vittorio Feltri contro Veronica Gentili “smetta di bere sembra una balorda” (Di lunedì 4 maggio 2020) E’ polemica da parte di Vittorio Feltri nei confronti di Veronica Gentili, il giornalista giudica balorda la conduttrice di Stasera Italia, programma di Rete 4, scopriamo cosa è successo Continua a lanciare le sue frecciate Vittorio Feltri, dopo aver sollevato tante polemiche per la sua affermazione sui meridionali. Stavolta ad essere presa di mira è Veronica Gentili, la conduttrice di Stasera Italia, programma del tg4. Il direttore di Libero è finito nell’occhio del ciclone per la sua frase sulle persone del meridione e ancora torna alla carica con nuove critiche verso le donne. Anche in passato ha criticato fortemente altre donne nelle trasmissioni in cui è stato ospite. Su Veronica Gentili adesso ha espresso il suo parere, abbastanza colorito, e parla della conduttrice come di una balorda. Per Feltri la Gentili pare ubriaca e le consiglia di ... Leggi su kontrokultura Napoli - il sindaco querela Vittorio Feltri e Mario Giordano per odio razziale

Vittorio Feltri : com'è triste e com'è lunga la domenica senza campionato

Vittorio Feltri vs Veronica Gentili/ “Sembra balorda - smetta di bere - una valletta?" (Di lunedì 4 maggio 2020) E’ polemica da parte dinei confronti di, il giornalista giudica balorda la conduttrice di Stasera Italia, programma di Rete 4, scopriamo cosa è successo Continua a lanciare le sue frecciate, dopo aver sollevato tante polemiche per la sua affermazione sui meridionali. Stavolta ad essere presa di mira è, la conduttrice di Stasera Italia, programma del tg4. Il direttore di Libero è finito nell’occhio del ciclone per la sua frase sulle persone del meridione e ancora torna alla carica con nuove critiche verso le donne. Anche in passato ha criticato fortemente altre donne nelle trasmissioni in cui è stato ospite. Suadesso ha espresso il suo parere, abbastanza colorito, e parla della conduttrice come di una balorda. Perlapare ubriaca e le consiglia di ...

loris_assi : RT @ClaudioZavatti1: Tutta Napoli si schiera contro Feltri: le edicole non venderanno più Libero - KontroKulturaa : Vittorio Feltri contro Veronica Gentili 'smetta di bere sembra una balorda' - - angelosavoia1 : RT @ClaudioZavatti1: Tutta Napoli si schiera contro Feltri: le edicole non venderanno più Libero - dannate_nuvole : RT @ClaudioZavatti1: Tutta Napoli si schiera contro Feltri: le edicole non venderanno più Libero - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @ClaudioZavatti1: Tutta Napoli si schiera contro Feltri: le edicole non venderanno più Libero -