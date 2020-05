Una Vita anticipazioni: Maurizio Costanzo svela un retroscena su Genoveva (Di lunedì 4 maggio 2020) anticipazioni Una Vita, Maurizio Costanzo sull’attrice di Genoveva: “La cattiveria scatena…” Nella ultime settimane a Una Vita, la soap opera del primo pomeriggio di Canale5, c’è stato un salto temporale importante che, oltre a traghettare i protagonisti dieci anni in avanti, ha portato in scena nuovi personaggi e cattivi. Samuel Alday, dopo aver separato Telmo e Lucia, è tornato ad Acacias 38 con una sorpresa di nome: Genoveva Salmeron. La nuova arrivata a Una Vita ha subito mostrato di avere tutte le carte in regola per diventare la dark lady della soap e nelle prossime puntate della telenovelas di Aurora Guerra verrà a galla in modo ancora più prepotente il suo passato oscuro. Sulle pagine del settimanale Nuovo, a svelare un retroscena sulla nuova cattiva di Una Vita, interpretata dall’attrice Clara Garrido è ... Leggi su lanostratv Una vita anticipazioni : Telmo e i dubbi su Mateo - è suo figlio? Lucia tace

Boss scarcerati - Aiello (M5S) : «Chiedo scusa - quello che è successo è di una gravità inaudita»

Beautiful - Una Vita - Il Segreto : anticipazioni 4 maggio 2020 (Di lunedì 4 maggio 2020)Unasull’attrice di: “La cattiveria scatena…” Nella ultime settimane a Una, la soap opera del primo pomeriggio di Canale5, c’è stato un salto temporale importante che, oltre a traghettare i protagonisti dieci anni in avanti, ha portato in scena nuovi personaggi e cattivi. Samuel Alday, dopo aver separato Telmo e Lucia, è tornato ad Acacias 38 con una sorpresa di nome:Salmeron. La nuova arrivata a Unaha subito mostrato di avere tutte le carte in regola per diventare la dark lady della soap e nelle prossime puntate della telenovelas di Aurora Guerra verrà a galla in modo ancora più prepotente il suo passato oscuro. Sulle pagine del settimanale Nuovo, are unsulla nuova cattiva di Una, interpretata dall’attrice Clara Garrido è ...

fedefederossi : Vi voglio bene, da una vita ?? Grazie, solo grazie... ???? - PIERPARDO : Il giorno di #Superga quest'anno coincide con quello della speranza, della ripartenza e con l'omaggio doloroso a un… - RaiTre : “Ogni tanto penso a te È una vita che non ti chiamo o chiami me Può succedere” @LauraPausini Resta in ascolto… - jimi_muttoni : RT @PIERPARDO: Il giorno di #Superga quest'anno coincide con quello della speranza, della ripartenza e con l'omaggio doloroso a una intera… - PidgeonMaddox : buongiorno a te che c'hai la faccia pulita che nella tua vita non hai visto mai una salita -