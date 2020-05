‘Ti ammazzo’ | le punta un coltello alla gola e la aggredisce con calci e pugni | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 4 maggio 2020) E’ successo ieri nel primo pomeriggio, all’interno di un appartamento di piccole dimensioniborgata Finocchio. Marito e moglie, entrambi di nazionalità romena, hanno iniziato a discutere fino a quando la lite è degenerata e il 50enne, con unda cucinatosual’ha minacciata di morte e poi l’ha aggredita con. Gli agenti del commissariato Casilino e del Reparto Volanti, al loro arrivo – in seguitosegnalazione al NUE, hanno trovato R.V., probabilmente ubriaco, con in mano lo stessoutilizzato per minacciare la moglie. L’uomo, per nulla collaborativo, è stato disarmato dagli agenti e condotto presso il commissariato. Lì, li ha poi aggrediti procurando loro ferite giudicate guaribili con una prognosi, per entrambi, di 8 giorni s.c. Con 30 giorni di prognosi, è ...