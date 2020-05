Saviano: “Boss ai domiciliari non siano elemento di propaganda” (Di lunedì 4 maggio 2020) Lo scrittore torna sulle polemiche scatenate dal centro-destra per la scarcerazione di Pasquale Zagaria. “La richiesta era di trasferire i boss in un’altra struttura, ma senza risposta sono stati portati ai domiciliari”, dice Saviano. Continua a far notizia la scarcerazione di alcuni pericolosi boss della criminalità organizzata. Ma se nel caso di Nitto Santapaola non … L'articolo Saviano: “Boss ai domiciliari non siano elemento di propaganda” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 maggio 2020) Lo scrittore torna sulle polemiche scatenate dal centro-destra per la scarcerazione di Pasquale Zagaria. “La richiesta era di trasferire i boss in un’altra struttura, ma senza risposta sono stati portati ai”, dice. Continua a far notizia la scarcerazione di alcuni pericolosi boss della criminalità organizzata. Ma se nel caso di Nitto Santapaola non … L'articolo: “Boss ainondi propaganda” proviene da www.meteoweek.com.

