Psycho, Van Sant/Hitchcock: il remake è davvero così brutto? (Di lunedì 4 maggio 2020) Gus Van Sant, nel 1998, venne accolto come un vero e proprio profanatore di Psycho. Ma davvero il suo remake “shot-for-shot” è così sacrilego? Premessa: questa potrebbe essere un’opinione molto “unpopular“. Anche perché si sta parlando di uno degli “intoccabili“, uno di quei film di cui sarebbe davvero sacrilego fare una critica, perché appartiene alla storia del cinema ed è lì, fisso e immobile. Di chi stiamo parlando? Del Maestro Alfred Hitchcock e di uno dei suoi capolavori intramontabili, quello Psycho del 1960 che ormai è chiodo fisso della cultura cinematografica. Il buon Gus Van Sant decise di girare un remake “shot-for-shot” nel 1998, prendendosi i sonori “fischi” di pubblico e critica. Ma davvero si tratta di un’operazione così mal ... Leggi su zon Psycho : stasera su Iris il film di Gus Van Sant (Di lunedì 4 maggio 2020) Gus Van, nel 1998, venne accolto come un vero e proprio profanatore di. Mail suo“shot-for-shot” è così sacrilego? Premessa: questa potrebbe essere un’opinione molto “unpopular“. Anche perché si sta parlando di uno degli “intoccabili“, uno di quei film di cui sarebbesacrilego fare una critica, perché appartiene alla storia del cinema ed è lì, fisso e immobile. Di chi stiamo parlando? Del Maestro Alfrede di uno dei suoi capolavori intramontabili, quellodel 1960 che ormai è chiodo fisso della cultura cinematografica. Il buon Gus Vandecise di girare un“shot-for-shot” nel 1998, prendendosi i sonori “fischi” di pubblico e critica. Masi tratta di un’operazione così mal ...

CapriottiLea : Di certi registi apprezzo il coraggio,e ce ne vuole,per rifare,anche se dettagliato,un film come Psycho di Hitchcoc… - RegalinoV : Nel 1998 Gus Van Sant dirigeva il remake shot-for-shot di Psyco di Alfred Hitchcock, uscito nel 1960. Tra i protago… - aleaniballi : RT @QuinlanIT: Alle 21.00 su Iris Psycho di Gus Van Sant Nel 1998 Gus Van Sant dirige 'il' remake di Psycho. Consapevole dell’impossibilità… - duca86 : Consigli per stasera: su #Iris “Psycho” di Gus Van Sant (un rifacimento del capolavoro di Hitchcock uguale in ogni… - QuinlanIT : Alle 21.00 su Iris Psycho di Gus Van Sant Nel 1998 Gus Van Sant dirige 'il' remake di Psycho. Consapevole dell’impo… -