Nelle relazioni a distranza | sentirsi ogni giorno non vuol dire volersi più bene

(Di lunedì 4 maggio 2020) Oggi vorrei darvi un different point of view a proposito di una questione che nelle ultime settimane ho sentito ripetere spesso sui social. A causa del lockdown tutti noi ci siamo ritrovati a vivere relazioni a distanza con amici, partner e/o familiari: una situazione di distanza fisica sicuramente non piacevole, che moltissimi hanno cercato di colmare con una vicinanza digitale.