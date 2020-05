Michelle Hunziker lancia un appello a Giovanna Botteri: “Il servizio era dalla tua parte” (Di lunedì 4 maggio 2020) Michelle Hunziker lancia un appello a Giovanna Botteri Dopo il servizio di Striscia la notizia dello scorso 28 aprile, Michelle Hunziker è stata letteralmente travolta dalle critiche per le parole pronunciate nel filmato nei confronti della giornalista Giovanna Botteri, ritenute un caso di body shaming per i riferimenti al suo look. La conduttrice del tg satirico di Antonio Ricci ha rimandato le accuse al mittente, sfogandosi sui social e parlando di una fake news costruita sul nulla. Molti però sono stati gli utenti sui social che non hanno apprezzato il servizio di Striscia, e che avrebbero voluto sentire delle scuse da parte della Hunziker. La showgirl svizzera è invece tornata sul caso nel pomeriggio di ieri, lanciando un appello via social alla corrispondente Rai dalla Cina: “Cara Giovanna, a questo punto mi rivolgo ... Leggi su tpi Caso Botteri - ‘Striscia la Notizia’ tira in ballo Fabio Fazio e Michelle Hunziker lancia un appello alla giornalista (Video)

Caso Botteri - Tomaso Trussardi difende la moglie Michelle Hunziker

Michelle Hunziker lancia un appello a Giovanna Botteri : ecco cosa ha detto (Di lunedì 4 maggio 2020)unDopo ildi Striscia la notizia dello scorso 28 aprile,è stata letteralmente travolta dalle critiche per le parole pronunciate nel filmato nei confronti della giornalista, ritenute un caso di body shaming per i riferimenti al suo look. La conduttrice del tg satirico di Antonio Ricci ha rimandato le accuse al mittente, sfogandosi sui social e parlando di una fake news costruita sul nulla. Molti però sono stati gli utenti sui social che non hanno apprezzato ildi Striscia, e che avrebbero voluto sentire delle scuse da parte della. La showgirl svizzera è invece tornata sul caso nel pomeriggio di ieri,ndo unvia social alla corrispondente RaiCina: “Cara, a questo punto mi rivolgo ...

stanzaselvaggia : Quello che penso del caso Botteri/Striscia la notizia. - repubblica : Caso Botteri-Striscia la notizia, Michelle Hunziker si difende: 'Non era body shaming' - MarioSeghetti : @m_hunziker Cara Michelle, sentirti parlare fa venire il latte alle ginocchia e cadere le palle. Vai avanti così e… - marcodettori00 : RT @LucioMalan: Ho finalmente guardato quei fatidici secondi in cui Michelle #Hunziker parla di Giovanna #Botteri Tutto qui? Ma quanti altr… - Cice534 : RT @AntoFirstlady: Se per difendere Giovanna Botteri dovete insultare Michelle Hunziker, del body shaming non avete capito niente. -