Marino, esplode un palazzo: estratte vive una bambina e due donne (Di lunedì 4 maggio 2020) Marino, esplode un palazzo attorno all’ora di cena. Secondo le prime frammentarie notizie estratte vive una bambina e due donne Marino, esplode un palazzo attorno alle 20 di questa sera. Al momento i soccorsi, subito allertati, sono ancora al lavoro nello stabile di via Carissimi 40. Ma intanto le prime informazioni parlano di almeno tre … L'articolo Marino, esplode un palazzo: estratte vive una bambina e due donne proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Roma - esplode una palazzina a Marino : bambina estratta viva dalle macerie - si cercano altri dispersi (Di lunedì 4 maggio 2020)unattorno all’ora di cena. Secondo le prime frammentarie notizieunae dueunattorno alle 20 di questa sera. Al momento i soccorsi, subito allertati, sono ancora al lavoro nello stabile di via Carissimi 40. Ma intanto le prime informazioni parlano di almeno tre … L'articoloununae dueproviene da www.inews24.it.

emanuelecarioti : RT @emanuelecarioti: +++ #Marino, #Roma, esplode una #palazzina per una #fugadigas; due donne e una bambina ferite 20:58 - zazoomblog : Roma esplode una palazzina a Marino: bambina estratta viva dalle macerie si cercano altri dispersi - #esplode… - laureyeli : RT @emanuelecarioti: +++ #Marino, #Roma, esplode una #palazzina per una #fugadigas; due donne e una bambina ferite 20:58 - pleporace : RT @emanuelecarioti: +++ #Marino, #Roma, esplode una #palazzina per una #fugadigas; due donne e una bambina ferite 20:58 - VIOLA_MARTELLA : RT @emanuelecarioti: +++ #Marino, #Roma, esplode una #palazzina per una #fugadigas; due donne e una bambina ferite 20:58 -