La fase 2 in treno: chi non rispetta le regole dovrà scendere (Di lunedì 4 maggio 2020) Valentina Dardari Se qualcuno non segue le regole viene costretto ad abbandonare il convoglio. E in caso di assembramenti il controllore può fermare la corsa Oggi 4 maggio inizia la fatidica fase 2, con tutte le sue norme e le sue incertezze. Tante. Attenzione per chi dovrà salire sui treni per raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si sgarra alle regole si viene invitati a scendere dal convoglio. E per regole si intendono le due principali: l’utilizzo della mascherina e la distanza di sicurezza. Come spiegato nei giorni scorsi, per proteggere naso e bocca, in mancanza di meglio, vanno bene anche foulard e sciarpe, purché di stoffa. I controllori possono fermare lil treno Trenitalia e RFI oggi mettono in campo 12 Frecce, contro le 8 dei giorni scorsi, 6 treni Intercity e 3,800 convogli regionali, quasi il 60% di quelli previsti in periodi ... Leggi su ilgiornale Coronavirus fase 2 - stamattina 4 maggio sul treno Milano-Napoli 192 passeggeri - direzione Campania e Puglia

Le 192 persone sul primo treno Milano-Napoli : l’inizio della fase 2 anche nei trasporti

Trenitalia e Trenord - cosa cambia in Fase 2/ Regole : biglietti treni - segnaletica e.. (Di lunedì 4 maggio 2020) Valentina Dardari Se qualcuno non segue leviene costretto ad abbandonare il convoglio. E in caso di assembramenti il controllore può fermare la corsa Oggi 4 maggio inizia la fatidica2, con tutte le sue norme e le sue incertezze. Tante. Attenzione per chi dovrà salire sui treni per raggiungere il proprio posto di lavoro. Se si sgarra allesi viene invitati adal convoglio. E persi intendono le due principali: l’utilizzo della mascherina e la distanza di sicurezza. Come spiegato nei giorni scorsi, per proteggere naso e bocca, in mancanza di meglio, vanno bene anche foulard e sciarpe, purché di stoffa. I controllori possono fermare lilTrenitalia e RFI oggi mettono in campo 12 Frecce, contro le 8 dei giorni scorsi, 6 treni Intercity e 3,800 convogli regionali, quasi il 60% di quelli previsti in periodi ...

melannas : 'Resta l'invito a non intasare il trasporto pubblico e a limitare l'uso dell'auto' E qui vi volevo ?? Milano all'eso… - Uilpostefr_lt : RT @tempoweb: Nuovo esodo per verso il Sud. Ma chi rientra dovrà mettersi in quarantena. I timori di #Campania #Puglia #Calabria #Sicilia h… - Stefaniaugo77 : RT @rep_milano: Milano all'esordio della Fase 2: code in Centrale per il primo treno, più auto in giro. Metrò e bus regolari [di SIMONE BIA… - occhio_notizie : #Coronavirus, # Fase2 e viaggi in treno: obbligo di mascherina a bordo e rispetto delle distanze - rep_milano : Milano all'esordio della Fase 2: code in Centrale per il primo treno, più auto in giro. Metrò e bus regolari [di SI… -