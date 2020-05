Juventus, si riprende: visite mediche per 11 calciatori, ecco la fase due (Di lunedì 4 maggio 2020) Juventus – Ottime notizie finalmente. Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo due mesi, la Juventus da segni di vita. Infatti i bianconeri inizieranno finalmente ad allenarsi ma singolarmente, per poi riprendere in gruppo. Dopo il parere positivo dato dal Viminale alle squadre per quanto concerne gli allenamenti individuali, la Juventus nella giornata di ieri ha avviato la ripresa richiamando i giocatori attualmente all’estero. Per la precisione dieci atleti che, una volta rientrati a Torino, dovranno sottoporsi a 14 giorni di quarantena, come stabilito dalla normativa italiana. Juventus, il piano per la ripresa Gli altri componenti della rosa, invece, tra martedì e mercoledì torneranno alla Continassa all’insegna di sedute esclusivamente singole. Mettendo nel mirino il 18 maggio, data in cui – seguendo determinate regole ... Leggi su juvedipendenza Coronavirus - 'La Serie A deve riprendere' : De Laurentiis alleato di Lotito contro Juventus e Inter

La Juventus si riprende lo scettro : Ramsey e Dybala la riportano in vetta - per l’Inter adesso si fa dura (Di lunedì 4 maggio 2020)– Ottime notizie finalmente. Si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo due mesi, lada segni di vita. Infatti i bianconeri inizieranno finalmente ad allenarsi ma singolarmente, per poire in gruppo. Dopo il parere positivo dato dal Viminale alle squadre per quanto concerne gli allenamenti individuali, lanella giornata di ieri ha avviato la ripresa richiamando i giocatori attualmente all’estero. Per la precisione dieci atleti che, una volta rientrati a Torino, dovranno sottoporsi a 14 giorni di quarantena, come stabilito dalla normativa italiana., il piano per la ripresa Gli altri componenti della rosa, invece, tra martedì e mercoledì torneranno alla Continassa all’insegna di sedute esclusivamente singole. Mettendo nel mirino il 18 maggio, data in cui – seguendo determinate regole ...

Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, riprende l'attività solo in prima squadra: Vinovo per adesso resta chiuso - Pasqual24320045 : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, riprende l'attività solo in prima squadra: Vinovo per adesso resta chiuso - TuttoMercatoWeb : Juventus, riprende l'attività solo in prima squadra: Vinovo per adesso resta chiuso - aleferm71 : @savelliiac La Roma la Juventus non pagavano altre nn lo so! Allo stato con le partite a porte chiuse non sono m… - marcomasuelli17 : RT @guido_vaciago: La Juventus riprende gli allenamenti. -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus riprende Juventus, riprendono gli allenamenti. E Sarri richiama gli stranieri Tuttosport CALCIO, RIPRESA ALLENAMENTI/ La Juventus richiama 9 giocatori, ma Ronaldo è bloccato

Dopo dunque le polemiche ecco è intervenuto il Governo a gettare un ramoscello di ulivo, dando il proprio via libera da questo lunedì alla ripresa degli allenamenti in via individuale anche per gli a ...

Zaccheroni a Casa Sky Sport: "A Udine calcio innovativo, al Milan ho convinto i leader"

Alberto Zaccheroni ha allenato le due squadre di Milano, la Juventus, la Lazio e il Torino ma ha incantato soprattutto con l'Udinese. Prima del grande calcio, tanta gavetta nelle categorie minori e po ...

Dopo dunque le polemiche ecco è intervenuto il Governo a gettare un ramoscello di ulivo, dando il proprio via libera da questo lunedì alla ripresa degli allenamenti in via individuale anche per gli a ...Alberto Zaccheroni ha allenato le due squadre di Milano, la Juventus, la Lazio e il Torino ma ha incantato soprattutto con l'Udinese. Prima del grande calcio, tanta gavetta nelle categorie minori e po ...