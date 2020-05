"Due mesi scarsi, un...". Antonella Elia umilia in diretta il suo ex, volto di Forum: il triangolo piccante con Valeria Marini (Di lunedì 4 maggio 2020) Esordisce così: "Di Zequila ce n'è uno". Antonella Elia scomoda il suo ex compagno del Grande Fratello Vip per attaccare Marco Senise, ex volto di Forum che ha avuto una storia con lei. "Siamo stato insieme due mesi ed è stato un errore", tuona la Elia a Live Non è la D'Urso. Senise racconta da mesi di aver avuto una storia con Valeria Marini, che smentisce. Categoricamente. E tutto finisce nel polverone del gossip. Al settimanale DiPiù, tra l'altro, Senise scrive una lettera alla Marini presentandosi di nuovo e ripercorrendo la loro brevissima storia. Che sarebbe durata pochissimo. Ma Valeria smentisce. Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - l’Italia intravede la luce. Numero più basso di morti in due mesi

Egitto - sulla morte di Shady Habash l’ipotesi atto dimostrativo : “Forse ha ingerito detersivo. Limite detenzione era scaduto da due mesi”

Da due mesi in attesa del sì di Mertens : l'emergenza complica il rinnovo (Di lunedì 4 maggio 2020) Esordisce così: "Di Zequila ce n'è uno".scomoda il suo ex compagno del Grande Fratello Vip per attaccare Marco Senise, exdiche ha avuto una storia con lei. "Siamo stato insieme dueed è stato un errore", tuona laa Live Non è la D'Urso. Senise racconta dadi aver avuto una storia con Valeria Marini, che smentisce. Categoricamente. E tutto finisce nel polverone del gossip. Al settimanale DiPiù, tra l'altro, Senise scrive una lettera alla Marini presentandosi di nuovo e ripercorrendo la loro brevissima storia. Che sarebbe durata pochissimo. Ma Valeria smentisce.

beppesevergnini : Ognuno faccia la sua parte. Pensate a negozi, bar, ristoranti: da due mesi non incassano nulla, solo spese. Se può… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, fase 2, il 62% degli italiani pensa che avrà bisogno di un supporto #psicologico. Per affrontare il r… - chetempochefa : 'Noi dobbiamo individuare le persone, isolarle e isolare tutti i contatti. Questo ci può salvare da una ricaduta, p… - Fenice73442616 : RT @creTania_: Si chiama pandemia, non Grande Fratello. Non è un esperimento sociale per vedere quanto si resiste chiusi in casa, non può e… - Noovyis : ('Due mesi scarsi, un...'. Antonella Elia umilia in diretta il suo ex, volto di Forum: il triangolo piccante con Va… -

Ultime Notizie dalla rete : Due mesi Mille morti in due mesi. E la strage dei pavesi non si ferma ancora La Provincia Pavese Pera: “L’UE? Una banca, una impresa di assicurazioni e un istituto dove prendere soldi ma nessuna identità”

Da più di due mesi siamo tutti coinvolti in una crisi che da sanitaria si è fatta vieppiù sistemica e capace di dissolvere molte decennali illusioni e rivelare la malattia spirituale che corrode sin n ...

Antonella Elia e il suo ex Marco Senise: "Due mesi scarsi, un errore". Al Live il triangolo con Valeria Marini

Esordisce così: "Di Zequila ce n’è uno". Antonella Elia scomoda il suo ex compagno del Grande Fratello Vip per attaccare Marco Senise, ex volto di Forum che ha avuto una storia con lei. "Siamo stato i ...

Da più di due mesi siamo tutti coinvolti in una crisi che da sanitaria si è fatta vieppiù sistemica e capace di dissolvere molte decennali illusioni e rivelare la malattia spirituale che corrode sin n ...Esordisce così: "Di Zequila ce n’è uno". Antonella Elia scomoda il suo ex compagno del Grande Fratello Vip per attaccare Marco Senise, ex volto di Forum che ha avuto una storia con lei. "Siamo stato i ...