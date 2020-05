Coronavirus | Ricciardi | “Se i contagi aumentano torneremo a chiudere”

bizcommunityit : Coronavirus, via alla Fase 2: 'Buon senso e responsabilità' le parole d'ordine | Ricciardi: se va male si chiude - GiubileiManuela : RT @MediasetTgcom24: Fase 2, Ricciardi: se le cose vanno male si richiude tutto #coronavirus - Alberto40264400 : RT @AlbertoLetizia2: Uno si sforza di essere ottimista, ma apre Twitter e si ritrova #Letta che dice che è l'ultimo appello e #Ricciardi ch… - giannettimarco : RT @giornalettismo: Il consulente del ministero della Salute Walter #Ricciardi ha affermato che, se la curva dei contagi dovesse risalire n… - NunzioParaggio : RT @MediasetTgcom24: Fase 2, Ricciardi: se le cose vanno male si richiude tutto #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ricciardi

Il rappresentante italiano del Consiglio dell’Oms invita tutti a restare prudenti contro il Coronavirus. “Le situazioni che abbassano il distanziamento fisico mettono a rischio la salute di tutti”, di ...Trieste resta il territorio più colpito con 159 decessi, uno in più rispetto a ieri. In poco più di un mese, dal 29 marzo al 3 maggio, i ricoverati in terapia intensiva sono passati da 61 a 6 in tutta ...