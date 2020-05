Coronavirus | Pompeo attacca la Cina | “Prove che sia partito da Wuhan”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – “Ci sono enormi indizi del fatto che è lì che è iniziato”. Ha risposto così il Segretario di Stato americano Mikead una domanda sulla presunta origine all’interno del laboratorio di Wuhan del virus che ha causato la pandemia mondiale. “Abbiamo detto fin dall’inizio che questo virus ha avuto origine a Wuhan, in”, ha dichiarato senza troppi giri di parole intervenendo su AbcNews. “Ricordate che laha una storia di infezioni propagate nel mondo e ha una storia di laboratori al di sotto degli standard. Questa non è la prima volta che abbiamo avuto il mondo esposto a virus come risultato di errori in un laboratorio cinese”. La, ha aggiunto, “ha fatto tutto il possibile per assicurarsi che il mondo non sapesse tempestivamente” del Covid-19. Incalzato ...