Conte: "Mi taglio i capelli da solo. Lo faccio dai tempi dell'università" (Di lunedì 4 maggio 2020) “Le rivelo un segreto eccezionale”. E così, ai microfoni delle “Iene”, il premier Giuseppe Conte ha rivelato che si taglia i capelli da solo da quando era uno studente universitario. “E siccome è un segreto e lei non mi crederà sono già disponibile alla prova: me li taglio da solo...″, ha detto Conte durante la trasmissione. Una abitudine confermata anche dal suo portavoce, Rocco Casalino: “Se li taglia lui, ha questa fissa. Anche prima se li tagliava lui, cioè se li taglia sempre lui, anche prima che chiudessero i barbieri”L’inviato delle Iene lo stava pressando sul tema delle riaperture dei barbieri, una categoria che, negli ultimi giorni, sta alzando sempre di più la voce per avere la possibilità di riaprire prima dell′1 giugno, cioè la data prevista dal governo per il ... Leggi su huffingtonpost Il dettaglio sfuggito (quasi) a tutti : Giuseppe Conte in aula? La più brutale umiliazione : occhio ai grillini

