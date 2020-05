Bruno Pizzul | “L’angoscioso ricordo dell’Heysel e i trionfi europei dei club italiani

Leggi su oasport

(Di lunedì 4 maggio 2020) Anche se dietro la cornetta di un telefono e a distanza di più di 300 chilometri, la sua voce è inconfondibile.ha segnato il mondo delle telecronache sportive per quasi trent’anni “entrando” nelle case deglicon garbo e passione. A lui sono legati molti dei ricordi del calcio del Bel Paese degli anni ’90: dalle Notti Magiche ai Maledetti Rigori della nazionale passando per le vittorie deinelle coppe continentali. Ecco l’intervista che ci ha rilasciato, nel quale ha toccato numerosi aspetti: dal tentativo di ripresa del Campionato di Serie A alla passione primordiale per il giornalismo, senza dimenticare i ricordi vissuti sul campo e la passione per gli altri sport.buongiorno, lei che idea si è fatto rispetto alla possibile ripresa del Campionato di Serie A?“La situazione è ...