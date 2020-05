Borsa Valori in calo, spread sale a 243 punti base (Di lunedì 4 maggio 2020) Borsa Valori: tutte le principali piazze Europee aprono con il “meno” davanti; lo spread risale a 243 punti base: i titoli maggiori Rispetto all’ultima rilevazione, questa mattina lo spread che misura il differenziale tra Btp e Bund tedeschi è salito a 243 punti base. Tutte in rosso le principali piazze europee: la maglia nera va a Parigi che segna una contrazione di tre punti e mezzo percentuali, appena dietro a Francoforte che segna un -3,2% e a Milano che questa mattina si è svegliata con una perdita pari a poco più di tre punti percentuali. Contenute, ad una prima rilevazione, le perdite di Londra, che fa segnare un -0,22 %. A pesare sui mercati, ancora nuove tensioni tra Usa e Cina (Tokyo è chiusa per festività, Hong Kong in piena emorragia): sono di ieri le dichiarazioni del segretario di Stato Mike Pompeo secondo cui il ... Leggi su zon (Di lunedì 4 maggio 2020): tutte le principali piazze Europee aprono con il “meno” davanti; loria 243: i titoli maggiori Rispetto all’ultima rilevazione, questa mattina loche misura il differenziale tra Btp e Bund tedeschi è salito a 243. Tutte in rosso le principali piazze europee: la maglia nera va a Parigi che segna una contrazione di tree mezzo percentuali, appena dietro a Francoforte che segna un -3,2% e a Milano che questa mattina si è svegliata con una perdita pari a poco più di trepercentuali. Contenute, ad una prima rilevazione, le perdite di Londra, che fa segnare un -0,22 %. A pesare sui mercati, ancora nuove tensioni tra Usa e Cina (Tokyo è chiusa per festività, Hong Kong in piena emorragia): sono di ieri le dichiarazioni del segretario di Stato Mike Pompeo secondo cui il ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Valori La Borsa valori e il trading online ai tempi del Coronavirus Quotidiano Piemontese Oro: "scenario incerto continua a indicare tendenza rialzista" (analisti)

La settimana inizia all'insegna degli acquisti per l'oro, con le quotazioni che guadagnano quasi l'1%. Come sottolinea Carlo Alberto De Casa, capo analista di ActivTrades, nel suo commento odierno sul ...

Petrolio: fin dove durerà il rialzo dell’oro nero? Siamo sicuri che il ribasso sia ormai alle spalle?

Dopo quanto successo alle quotazioni del petrolio (prezzo in tempo reale) nelle ultime settimane bisogna procedere con i piedi di piombo. Esattamente il 19 aprile, quando il petrolio quotava $25, scri ...

