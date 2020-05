BCE prevede PIL Eurozona a -5,5% nel 2020 (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – La BCE modifica radicalmente le previsioni per l’Eurozona per il 2020 e 2021, incorporandovi l’impatto dell’epidemia di Covid-19, che ha mutato completamente lo scenario previsionale del biennio. E’ quanto indicato dalle previsioni desunte da un sondaggio dell’Eurotower su un panel di economisti, esaminate dal direttivo dell’Istituto di Francoforte giovedì scorso. In base al nuovo scenario, il PIL 2020 è stato rivisto al ribasso da +1,1% a -5,5% ed il PIL 2021 al rialzo da +1,2% a +4,3%, mentre per il 2022 si attende una accelerazione all’1,7%dall’1,4% precedentemente indicato. Assieme alle previsioni del PIL sono state modificate anche quelle della disoccupazione: il tasso di disoccupazione nel 2020 si attesterà al 9,4%, in rialzo di 1,9 punti percentuali rispetto al 7,5% indicato in precedenza, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – La BCE modifica radicalmente le previsioni per l’per ile 2021, incorporandovi l’impatto dell’epidemia di Covid-19, che ha mutato completamente lo scenario previsionale del biennio. E’ quanto indicato dalle previsioni desunte da un sondaggio dell’Eurotower su un panel di economisti, esaminate dal direttivo dell’Istituto di Francoforte giovedì scorso. In base al nuovo scenario, il PILè stato rivisto al ribasso da +1,1% a -5,5% ed il PIL 2021 al rialzo da +1,2% a +4,3%, mentre per il 2022 si attende una accelerazione all’1,7%dall’1,4% precedentemente indicato. Assieme alle previsioni del PIL sono state modificate anche quelle della disoccupazione: il tasso di disoccupazione nelsi attesterà al 9,4%, in rialzo di 1,9 punti percentuali rispetto al 7,5% indicato in precedenza, ...

Il tempismo non è dei migliori: la Corte costituzionale tedesca emetterà domani la sentenza che deciderà sulla legittimità del piano di acquisti di titoli della Bce, noto come Quantitative easing. Mai ...

(Teleborsa) - La BCE modifica radicalmente le previsioni per l'Eurozona per il 2020 e 2021, incorporandovi l'impatto dell'epidemia di Covid-19, che ha mutato completamente lo scenario previsionale del ...

