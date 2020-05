Terremoto Calabria: scossa con epicentro al largo di Palizzi [DATI e MAPPE] (Di domenica 3 maggio 2020) Una scossa di Terremoto magnitudo 3 è stata registrata alle 04:33 al largo della costa meridionale della Calabria. Secondo i DATI INGV, il sisma ha avuto ipocentro a 58 km di profondità ed epicentro a 11 km dal Comune di Palizzi (Reggio Calabria). Non si segnalano danni a persone o cose.L'articolo Terremoto Calabria: scossa con epicentro al largo di Palizzi DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Terremoto : doppia scossa stamattina in provincia di Reggio Calabria

