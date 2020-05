Renzi e la frase sui morti di Bergamo: “Nessuna strumentalizzazione, ma se qualcuno si è sentito offeso mi dispiace” (Di domenica 3 maggio 2020) Renzi e la frase sui morti di Bergamo: “Se qualcuno si è sentito offeso mi dispiace” Il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, torna sulla polemica suscitata dalla sua frase, pronunciata quattro giorni fa in Senato, sui morti di Bergamo (“se fossero qui ci direbbero di ripartire”). L’ex premier non cambia idea e respinge l’accusa di aver strumentalizzato le vittime del Coronavirus per la sua propoganda politica, ma si dice dispiaciuto se qualcuno si è sentito offeso. “Contro il pregiudizio non c’è difesa”, dice Renzi, intervistato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera di oggi, domenica 3 maggio. “Invito ad ascoltare il discorso: non c’è alcuna strumentalizzazione come mi hanno confermato le email di tanti parenti delle vittime. Ho detto che la gente di Bergamo è gente che ... Leggi su tpi Coronavirus in Italia - ultime notizie. Renzi e la frase sui morti di Bergamo : “Se ho offeso qualcuno mi dispiace”. Domani inizia la Fase 2 - il Governo chiarisce : “Tra i congiunti non ci sono gli amici”

Renzi non rinnega la frase choc sui morti per Covid : "Polemica assurda"

