Prodi: "Serve un piano dello Stato per far ripartire le imprese" (Di domenica 3 maggio 2020) “Come è successo in tutte le grandi crisi, anche questa inattesa pandemia ha rimesso in gioco il ruolo dello Stato nell’economia”. Inizia così l’editoriale di Romano Prodi sul Messaggero dal titolo “Serve un piano dello Stato per far ripartire le imprese”. L’ex presidente del Consiglio e dell’Iri rilancia così l’idea di un intervento statale per la ricostruzione post pandemia. Leggi su huffingtonpost "Per fermare il coronavirus serve un piano da centinaia di miliardi". L'appello di Prodi all'Ue

Coronavirus : Prodi - ‘Italia c’è - da Ue serve piano da centinaia di miliardi’

Coronavirus : Prodi - 'Italia c'è - da Ue serve piano da centinaia di miliardi' (Di domenica 3 maggio 2020) “Come è successo in tutte le grandi crisi, anche questa inattesa pandemia ha rimesso in gioco il ruolonell’economia”. Inizia così l’editoriale di Romanosul Messaggero dal titolo “unper farle”. L’ex presidente del Consiglio e dell’Iri rilancia così l’idea di un intervento statale per la ricostruzione post pandemia.

HuffPostItalia : Prodi: 'Serve un piano dello Stato per far ripartire le imprese' - MeetEnrico : RT @HuffPostItalia: Prodi: 'Serve un piano dello Stato per far ripartire le imprese' - DarioPanzac89 : RT @HuffPostItalia: Prodi: 'Serve un piano dello Stato per far ripartire le imprese' - GiammarioDiB : RT @HuffPostItalia: Prodi: 'Serve un piano dello Stato per far ripartire le imprese' - RigottoValery : @HuffPostItalia Non serve chiamarsi Prodi per dire cose ovvie -