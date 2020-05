Oroscopo di Paolo Fox | dal 4 al 10 Maggio | previsioni della settimana

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 3 maggio 2020) Come sempre, anche per questasiamo pronti a leggere le sorti astrologiche dell’diFox. Di seguito una classifica dai migliori ai peggiori segni zodiacali. Due stelle per il Leone Il segno peggioreè il Leone. Si sente stanco e spossato, con momenti altalenanti. In amore sarai costretto a mettere dei paletti ad una relazione già aperta dal !o!enti che stare lontani ha smorzato l’entusiasmo. I single cercheranno nuovi amori. Nel lavoro sarai nervoso perche sebbene tu abbia lavorato molto nessuno pare abbia apprezzato i tuoi sforzi. Cancro, Scorpione, Sagittario e Acquario: tre stelle I segni così e così, con tre stelle sono Cancro, Scorpione, Sagittario e Acquario. Cancro. C’è qualcosa che non va sebbene Saturno non sia più dissonante. Cerca di essere cauto a inizio, nel lavoro ...