Gerry Scotti: "Meglio una Botteri spettinata, ma competente. L'aspetto fisico non c'entra con la bravura" (Di domenica 3 maggio 2020) Sulla vicenda Botteri, arriva la replica di Gerry Scotti. Nonostante gli attacchi siano stati rivolti principalmente a Michelle Hunziker, anche il conduttore era presente nello studio di Striscia la notizia quando sono stati lanciati i servizi sul look della corrispondente della Rai, finiti al centro delle critiche social.Riporta il commento di Scotti il Corriere della sera:“Penso di essere la prova provata che nella vita l’aspetto fisico, con tutto ciò che comporta, non abbia nulla a che fare con la bravura, la competenza ed il successo di una persona. Anzi, personalmente compatisco coloro che dedicano troppo tempo al proprio aspetto esteriore. Per entrare nel merito della vicenda, preferisco cento volte una Botteri spettinata ma competente ad un inviato pettinatissimo ma incapace”Il commento del conduttore segue la replica di Striscia la notizia e Michelle ... Leggi su huffingtonpost Paolo Bonolis e Gerry Scotti : clamoroso primato - ‘robe mai viste’

