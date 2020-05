Fase 2, spesa fuori Comune: aboliti gli ingressi in ordine alfabetico nei supermercati a Bollate (Di domenica 3 maggio 2020) aboliti gli ingressi in ordine alfabetico nei supermercati di Bollate. E’ una prima conseguenza alla Fase 2 che parte da lunedì 4 maggio. Nelle scorse ore il Prefetto ha chiarito uno dei punti più sentiti dai cittadini: “la spesa in altro Comune, diverso da quello di residenza, è ammessa”. Così anche questo spostamento assieme a … L'articolo Fase 2, spesa fuori Comune: aboliti gli ingressi in ordine alfabetico nei supermercati a Bollate proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Fase 2. Si può fare la spesa fuori dal proprio Comune o quartiere? Ecco la risposta

Fase 2 - i sindaci chiariscono gli spostamenti : “Consentita la spesa fuori Comune”

Fase 2 : Spesa fuori comune - cimiteri - bar - i tanti dubbi dei sindaci (Di domenica 3 maggio 2020)gliinneidi Bollate. E’ una prima conseguenza alla2 che parte da lunedì 4 maggio. Nelle scorse ore il Prefetto ha chiarito uno dei punti più sentiti dai cittadini: “lain altro, diverso da quello di residenza, è ammessa”. Così anche questo spostamento assieme a … L'articolo2,gliinneia Bollate proviene da Il Notiziario.

TDAcciughetta : RT @Ledolin: Grazie @MashableItalia per aver parlato delle nostre iniziative per una #QuarantenaSmart anche in cucina - annamare613 : @GiorgiaMeloni Si può girare in regione , fare spesa in altro comune , andare a trovare un parente ... mascherina i… - ilNotiziarioInd : Fase, spesa fuori Comune: aboliti gli ingressi nei supermercati in ordine alfabetico a Bollate -… - CorriereCitta : Fase 2. Si può fare la spesa fuori dal proprio Comune o quartiere? Ecco la risposta - Ledolin : Grazie @MashableItalia per aver parlato delle nostre iniziative per una #QuarantenaSmart anche in cucina… -

Ultime Notizie dalla rete : Fase spesa Fase 2, i sindaci chiariscono gli spostamenti: "Consentita la spesa fuori Comune" Il Notiziario Fase, spesa fuori Comune: aboliti gli ingressi in ordine alfabetico nei supermercati a Bollate

Aboliti gli ingressi in ordine alfabetico nei supermercati di Bollate. E’ una prima conseguenza alla fase 2 che parte da lunedì 4 maggio. Nelle scorse ore il Prefetto ha chiarito uno dei punti più sen ...

Fase 2, cosa cambia in Campania: la guida

Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di ...

Aboliti gli ingressi in ordine alfabetico nei supermercati di Bollate. E’ una prima conseguenza alla fase 2 che parte da lunedì 4 maggio. Nelle scorse ore il Prefetto ha chiarito uno dei punti più sen ...Il Dpcm 26 aprile 2020 introduce, a partire dal 4 maggio, diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti che vivono nella stessa Regione e la riapertura di ...