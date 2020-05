Dybala Juventus, deciso il futuro della “Joya”: ora non ci sono più dubbi (Di domenica 3 maggio 2020) Dybala Juventus – La Juventus vuole assolutamente trattenere Paulo Dybala. Il fantasista argentino è ancora al centro del progetto di Sarri nonostante le trattative per il rinnovo posticipate ripetutamente. Paratici però è stato chiaro: Paulo non si muoverà da Torino e adesso si lavora per accelerare i tempi in vista della prossima stagione. Il rinnovo sembrerebbe a un passo. Dybala Juve: le parole di Paratici Ecco quanto dichiarato dal dirigente della Juve ai microfoni di Sky Sport: “I rinnovi? Siamo in dirittura d’arrivo per quelli di Buffon e Chiellini. Anche per Paulo stiamo parlando. Adesso c’è stata questa sosta che ha interrotto le comunicazioni in tutti i sensi. Leggi anche: Chiesa Juventus, c’è la contropartita: i dettagli Purtroppo per lui sta vivendo questa esperienza negativa e gli facciamo un grande in ... Leggi su juvedipendenza Calciomercato Juventus - Paratici svela tutto : Pogba - lo scambio Pjanic-Arthur - Higuain e Dybala

Rinnovi Juventus : sì Buffon e Chiellini - Dybala in forse

Caos Juventus - Ronaldo non vuole rientrare in Italia. E scoppia il caso Dybala (Di domenica 3 maggio 2020)– Lavuole assolutamente trattenere Paulo. Il fantasista argentino è ancora al centro del progetto di Sarri nonostante le trattative per il rinnovo posticipate ripetutamente. Paratici però è stato chiaro: Paulo non si muoverà da Torino e adesso si lavora per accelerare i tempi in vistaprossima stagione. Il rinnovo sembrerebbe a un passo.Juve: le parole di Paratici Ecco quanto dichiarato dal dirigenteJuve ai microfoni di Sky Sport: “I rinnovi? Siamo in dirittura d’arrivo per quelli di Buffon e Chiellini. Anche per Paulo stiamo parlando. Adesso c’è stata questa sosta che ha interrotto le comunicazioni in tutti i sensi. Leggi anche: Chiesa, c’è la contropartita: i dettagli Purtroppo per lui sta vivendo questa esperienza negativa e gli facciamo un grande in ...

tuttosport : ?? #Juve, #Dybala è di ottimo umore e si allena con #Oriana ?? - DiMarzio : #Juventus, #Dybala prosegue isolamento domiciliare: le sue condizioni - Sport_Mediaset : #Dybala, parla la fidanzata: 'Non è tornato positivo, bisogna aspettare gli esiti'. La #Sabatini chiarisce la situa… - jackiarella : RT @IFTVofficial: Buffon, Chiellini & Dybala are all staying at Juventus ?? - Milibet1 : RT @tuttosport: ?? #Juve, #Dybala è di ottimo umore e si allena con #Oriana ?? -