Coronavirus, la fase 2 dei mezzi pubblici a Milano: distanziamento, posti dimezzati, obbligo di mascherine e guanti (Di domenica 3 maggio 2020) Pronti, partenza, via. La fase 2 a Milano e in Lombardia, come altrove, significa soprattutto mobilità. Ecco che da domani 4 maggio avremo a che fare con un nuovo modo di spostarci con i mezzi pubblici: distanziamento, diminuzione dei posti, obbligo di mascherine e anche di autocertificazione (Trenord), ma tutti i mezzi saranno disponibili e la frequenza delle corse intensificata al massimo. Atm, lunedì pieno regime ma solo 25% capacità di carico – L’Atm (Azienda trasporti milanesi) ripartirà con il servizio a pieno regime. La programmazione sull’intera rete (frequenze e orari) sarà quella di un normale giorno lavorativo al 100%. Atm metterà in campo tutto il personale disponibile nelle principali stazioni e fermate dei mezzi di superficie per supportare e indirizzare i passeggeri. Per usare i mezzi pubblici sarà ... Leggi su ilfattoquotidiano Fase 2 coronavirus e matrimoni : come ci si potrà sposare

Coronavirus Fase 1 : oltre 850 mila i controlli della Polizia Locale a Roma - 3mila le sanzioni

Coronavirus - focolaio a Velletri a poche ore dalla fase 2 (Di domenica 3 maggio 2020) Pronti, partenza, via. La2 ae in Lombardia, come altrove, significa soprattutto mobilità. Ecco che da domani 4 maggio avremo a che fare con un nuovo modo di spostarci con i, diminuzione dei, obbligo di mascherine e anche di autocertificazione (Trenord), ma tutti isaranno disponibili e la frequenza delle corse intensificata al massimo. Atm, lunedì pieno regime ma solo 25% capacità di carico – L’Atm (Azienda trasporti milanesi) ripartirà con il servizio a pieno regime. La programmazione sull’intera rete (frequenze e orari) sarà quella di un normale giorno lavorativo al 100%. Atm metterà in campo tutto il personale disponibile nelle principali stazioni e fermate deidi superficie per supportare e indirizzare i passeggeri. Per usare isarà ...

you_trend : ?? #Coronavirus, ecco le 26 province senza nuovi casi confermati oggi (esclusi i casi 'in fase di definizione/aggior… - Agenzia_Ansa : Fase 2, ecco cosa si può fare e cosa no da lunedì. Il documento del governo sulle novità del Dpcm del 26 aprile… - RaiNews : In Italia ci sarebbero ancora 57 milioni di persone esposte al #coronavirus. Allora quali sono le regole per salvar… - raffo1900 : RT @LaNotiziaTweet: Cosa si potrà fare dal #4maggio. Da Palazzo Chigi una lista di domande frequenti sulla #Fase2. Spostamenti, contatti, l… - geomsalvatores2 : RT @virginiaraggi: A Roma, nella Fase 1 dell’emergenza #coronavirus, la Polizia Locale ha effettuato in totale oltre 850mila controlli: ril… -