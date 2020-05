Chris Evans e la misteriosa scomparsa del suo account di Instagram (Di domenica 3 maggio 2020) Chris Evans si è finalmente iscritto a Instagram, ma dopo poche ore l'account è misteriosamente sparito, per poi ricomparire all'improvviso qualche ora fa... Cosa sarà successo? Il 1 maggio, Chris Evans a.k.a. Captain America ha ufficialmente debuttato su Instagram. Dopo qualche ora, però, il suo account è scomparso nel nulla, portando i fan a credere che l'attore stesso lo avesse cancellato. Ma non è andata proprio così... Due sere fa, Chris Evans ovvero il nostro Captain America (per finta e per davvero) ha finalmente raggiunto i suoi colleghi Vendicatori (e non) sulla piattaforma social Instagram. Lui, che di simpatia per i social network non ne ha mai avuta troppa - finora era stato in possesso solamente di un account Twitter, dove però sembrava trovarsi abbastanza a ... Leggi su movieplayer Chris Evans | l’attore debutta su Instagram per una iniziativa benefica

Chris Evans debutta su Instagram con un post "bucolico"

