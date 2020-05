Cacca di pollo nel parco: l’idea svedese per evitare le feste di piazza (Di domenica 3 maggio 2020) In molti stati, le amministrazioni faticano a convincere i cittadini a rimanere a casa. Le abitudini e le tradizioni purtroppo sono dure a morire. Per questo motivo, i funzionari di una città svedese hanno deciso di scaricare più di una tonnellata di Cacca di pollo nel parco popolare per impedire ai festaioli di radunarsi per celebrare una festa popolare. Cacca di pollo nel parco: Lund vuole vietare la festa di paese così La città di Lund, che attira annualmente migliaia di turisti, anche da tutto il mondo, per celebrare la notte di Valpurga nel parco centrale, ha preso una decisione al quanto drastica. I funzionari amministrativi hanno deciso di cospargere Cacca di pollo nel parco. Questo al solo scopo di impedire ai festaioli di radunarsi per celebrare la festa dell’ultima notte di aprile, data l’emergenza della pandemia di COVID-19. Purtroppo ... Leggi su kontrokultura Svezia : ‘cacca’ di pollo nei parchi cittadini contro gli assembramenti nella ‘notte di Valpurga’ (Di domenica 3 maggio 2020) In molti stati, le amministrazioni faticano a convincere i cittadini a rimanere a casa. Le abitudini e le tradizioni purtroppo sono dure a morire. Per questo motivo, i funzionari di una cittàhanno deciso di scaricare più di una tonnellata didinelpopolare per impedire ai festaioli di radunarsi per celebrare una festa popolare.dinel: Lund vuole vietare la festa di paese così La città di Lund, che attira annualmente migliaia di turisti, anche da tutto il mondo, per celebrare la notte di Valpurga nelcentrale, ha preso una decisione al quanto drastica. I funzionari amministrativi hanno deciso di cospargeredinel. Questo al solo scopo di impedire ai festaioli di radunarsi per celebrare la festa dell’ultima notte di aprile, data l’emergenza della pandemia di COVID-19. Purtroppo ...

KontroKulturaa : Cacca di pollo nel parco: l'idea svedese per evitare le feste di piazza - - aries2729 : @Esteban32077677 Per due mesi nella cacca? Mica sono due anni....siamo abituati troppo bene..riso pollo e patate no… - burglar_ot : @ballantineband @disinformatico in Svezia muoiono. Il si daco di Lund preso da disperazione ha cosparso di guano (c… - italiaserait : Svezia: ‘cacca’ di pollo nei parchi cittadini contro gli assembramenti nella ‘notte di Valpurga’… - Al3ssioMilani : @61Robertin @OGiannino Scusi i termini, ma se gli USA sono cacca di pollo non significa che lo sterco di vacca è meglio. -

Ultime Notizie dalla rete : Cacca pollo Cacca di pollo nel parco: l’idea svedese per evitare le feste di piazza Kontrokultura