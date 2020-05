Ascolti: vince Ciao Darwin in replica, serata Mediaset (Di domenica 3 maggio 2020) La riproposizione di Ciao Darwin 8 su Canale 5 vince la serata del sabato con 4 milioni 720 mila telespettatori, share 20,48%. Su Rai1 Un, due, tre… Fiorella ha ottenuto 3 milioni 103 mila spettatori con il 12,8%. Nel resto della prima serata Rai, su Rai2 Petrolio antivirus è stato visto da 1 milione 121 mila spettatori con il 4,2%. Su Rai3 Aspettando le parole ha ottenuto 1 milione 808mila spettatori con il 6,2%, a seguire I topi è stato visto da 1 milione 337mila con il 4,9%. Ciao Darwin 7, tutte le Madri Natura (e un Padre Natura) Jenny Watwood, modella statunitense classe 1990 è la prima Madre natura di questa edizioneSi chiama Penny Lane come una canzone dei Beatles la bionda inglese che strega gli spettatori nella seconda puntataNella terza serata tocca alla bella tunisina Rim SaidiRomina Mosso Morais ... Leggi su tvzap.kataweb Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 29 aprile : la replica di Tu si que vales vince con 3.8 milioni

Ascolti tv 29 aprile 2020 : Maria De Filippi mette sotto Alberto Angela - Striscia vince su Amadeus

Ascolti TV | Mercoledì 29 aprile 2020. Tu si que Vales vince con il 18.5% - Meraviglie 12.4%. Intrigo Internazionale al 4% (Di domenica 3 maggio 2020) La riproposizione di8 su Canale 5ladel sabato con 4 milioni 720 mila telespettatori, share 20,48%. Su Rai1 Un, due, tre… Fiorella ha ottenuto 3 milioni 103 mila spettatori con il 12,8%. Nel resto della primaRai, su Rai2 Petrolio antivirus è stato visto da 1 milione 121 mila spettatori con il 4,2%. Su Rai3 Aspettando le parole ha ottenuto 1 milione 808mila spettatori con il 6,2%, a seguire I topi è stato visto da 1 milione 337mila con il 4,9%.7, tutte le Madri Natura (e un Padre Natura) Jenny Watwood, modella statunitense classe 1990 è la prima Madre natura di questa edizioneSi chiama Penny Lane come una canzone dei Beatles la bionda inglese che strega gli spettatori nella seconda puntataNella terzatocca alla bella tunisina Rim SaidiRomina Mosso Morais ...

PaginaNuova : la REPUBBLICA - Ascolti Primo Maggio, vince Favino-Di Vittorio, polemica 'Contagion', più di 2 milioni per il Conce… - SegueDio : RT @bibbiait: Cos’è la vita eterna, come possiamo ottenere la via della vita eterna? “Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle… - cosmina_DeG : In tutto questo penso che gli ascolti che striscia sta facendo negli ultimi periodi parlano da soli. Sta andando di… - Zico21Gylmar : RT @RepSpettacoli: Ascolti Primo Maggio, vince Favino-Di Vittorio, polemica 'Contagion', più di 2 milioni per il Concertone - MonicaMonza10 : RT @bibbiait: Cos’è la vita eterna, come possiamo ottenere la via della vita eterna? “Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti vince Ascolti Primo Maggio, vince Favino-Di Vittorio, polemica 'Contagion', più di 2 milioni per il Concertone La Repubblica Ascolti: vince Ciao Darwin in replica, serata Mediaset

Tra i tg delle 20, il Tg1 è stato visto da 6 milioni 447 mila spettatori (24,81%), il Tg5 da 5 milioni 667 mila spettatori (21,48%), il TgLa7 da 1 milione 450 mila spettatori (5,54%). Ascolti tv, dati ...

Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di venerdì 1 maggio

Era la serata del concertone del primo maggio, sarà stato lui a vincere la gara degli ascolti tv? Scopriamolo insieme grazie a un video a tema share. E’ stata la serata di un inedito concerto del prim ...

Tra i tg delle 20, il Tg1 è stato visto da 6 milioni 447 mila spettatori (24,81%), il Tg5 da 5 milioni 667 mila spettatori (21,48%), il TgLa7 da 1 milione 450 mila spettatori (5,54%). Ascolti tv, dati ...Era la serata del concertone del primo maggio, sarà stato lui a vincere la gara degli ascolti tv? Scopriamolo insieme grazie a un video a tema share. E’ stata la serata di un inedito concerto del prim ...