Zero contagi nel salernitano anche nella giornata di oggi (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – anche le notizie che arrivano stasera dai laboratori di analisi e lavorazione dei tamponi dei tamponi per la ricerca del coronavirus dove non si registrano casi di contagio sull’intero territorio provinciale, fanno ben sperare. Secondo i dati elaborati dai laboratori ospedalieri del San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno e del Maria Santissima Addolorata di Eboli, riferiti alle ore 22.30 della giornata di oggi, 2 maggio, tutti e 440 i tamponi esaminati sono risultati negativi al covid-19. Una buona notizia dunque, che arriva a poche ore dall’inizio della “fase 2”. L'articolo Zero contagi nel salernitano anche nella giornata di oggi proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Battipaglia raggiunge la meta : zero contagi

Coronavirus - in Calabria zero contagi nelle ultime 24 ore

