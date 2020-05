Supervivientes nel caos | scontro tra Hugo Sierra e Ivana Icardi che ha fatto un test di

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 2 maggio 2020) La situazione traè peggiorata. Non è mancato il commento di Gianmarco Onestini. Ecco che cosa è successotraLa situazione asta peggiorando sempre di più tra la coppia protagonista degli ultimi mesi.si sono baciati al secondo giorno di programma, forti e uniti dal loro risentimento nei confronti di Adara Molinero e Gianmarco Onestini. Lei è l’ex compagna die madre di suo figlio, lui ha avuto un rapporto molto conflittuale condai tempi del Grande Fratello 16 in Italia. Ebbene, la coppia si è lasciata andare alla passione e hanno avuto rapporti intimi davanti alle telecamere. Le immagini e i video hannoil giro del mondo e hannomolto scalpore, anche se non era la prima volta che succedeva (vi ...