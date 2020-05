“Sarebbe antipatico permettere la ripresa solo in alcune regioni”, Iachini mette le cose in chiaro (Di sabato 2 maggio 2020) Continuano ad arrivare sempre di più nuove reazioni sulla ripresa del campionato di Serie A. L’ultimo a parlare è stato l’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini che ha affrontato la situazione degli allenamenti. “Sarebbe antipatico che in alcune Regioni certe squadre possano allenarsi ed in altre no”, ha detto il tecnico a Radio Rai 1. “Dovesse arrivare un’apertura da parte della regione Toscana ci faremmo trovare pronti, ma penso che al momento si debba rispettare anche quelli che non possono farlo: come le società del nord che hanno avuto tanti problemi per il virus. Per me dobbiamo ripartire tutti insieme contemporaneamente. Noi siamo a disposizione, aspettiamo degli input dal Governo”. I CALCIATORI POSITIVI – “All’inizio c’era un po’ di apprensione affinché le cose ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 2 maggio 2020) Continuano ad arrivare sempre di più nuove reazioni sulladel campionato di Serie A. L’ultimo a parlare è stato l’allenatore della Fiorentina Beppeche ha affrontato la situazione degli allenamenti. “Sarebbeche inRegioni certe squadre possano allenarsi ed in altre no”, ha detto il tecnico a Radio Rai 1. “Dovesse arrivare un’apertura da parte della regione Toscana ci faremmo trovare pronti, ma penso che al momento si debba rispettare anche quelli che non possono farlo: come le società del nord che hanno avuto tanti problemi per il virus. Per me dobbiamo ripartire tutti insieme contemporaneamente. Noi siamo a disposizione, aspettiamo degli input dal Governo”. I CALCIATORI POSITIVI – “All’inizio c’era un po’ di apprensione affinché le...

viajandoperdido : Iachini: “Sarebbe antipatico se in alcune regioni ci si potesse allenare e in altre no” - sportli26181512 : Iachini: 'Sarebbe antipatico se in alcune regioni ci si potesse allenare e in altre no': Iachini: 'Sarebbe antipati… - Teta85223232 : @Mario_JU @franz6200 @MichelaRoi Più che infilarsi nel governo, lo ha fatto nascere. Pensa che bello sarebbe stato… - cinzia78 : @GianricoCarof @AndreaMarano11 La seconda. Sarebbe meno antipatico. Ma non stanno capiti - pinosuriano : RT @pisantarcangelo: Chapeau a @matteorenzi per l'intervento in Senato oggi. Antipatico quanto si voglia ma animale politico a tutto tondo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Sarebbe antipatico "Sono io quella indelebile". Marguerite Duras, un profeta Pangea.news