Masters of the Universe: Revelation, per Kevin Smith sarà "come Il Trono di Spade" (Di sabato 2 maggio 2020) A proposito di Masters of the Universe: Revelation, Kevin Smith rivela che la sua versione dell'anime sarà 'come il Trono di Spade'. Masters of the Universe: Revelation ci stupirà. Kevin Smith ha infatti dichiarato che Netflix ha permesso loro di realizzare una sorta di versione de Il Trono di Spade della serie animata. Ma vediamo cosa intende. In un'intervista con il sito Comicbook, Smith ha rivelato come il CCO di Netflix, Ted Sarandos, gli abbia richiesto di trattare il progetto con serietà e il massimo riguardo, gli stessi sentimenti che provavano gli spettatori ai tempi della messa in onda della serie originale, di cui Revelation è il seguito. "È una delle ragioni per cui questo lavoro è così entusiasmante" ha affermato Smith ... Leggi su movieplayer MasterSport ricorda Davide Leali con il progetto “The Wings”

Masters of the Universe: Revelation sarà un "Game of Thrones senza nudità e draghi"

Dopo aver rassicurato i fan sulla componente dark e metal di Masters of the Universe: Revelation, Kevin Smith è tornato a parlare dell'attesa serie Netflix durante una recente intervista con Comicbook ...

