Il grande ritorno (in vita) di Kim Jong Un (Di sabato 2 maggio 2020) Kim Jong-un è tornato in pubblico per la prima volta in tre settimane, senza apparenti segnali di malattia, malgrado le speculazioni sul suo stato di salute che si sono spinte fino a indicare la sua morte. Le 21 foto diffuse dalla Kcna, l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, e dal Rodong Sinmun, il quotidiano del Partito dei Lavoratori, hanno mostrato il leader col suo abito in stile Mao, impegnato il primo maggio a dare istruzioni sul campo e a partecipare al taglio del nastro rosso inaugurale di una fabbrica di fertilizzanti fosfatici a Sunchon, città a circa 50 chilometri a nord di Pyongyang, finita dopo due anni di lavori. Il grande ritorno (in vita) di Kim Jong Un La riapparizione di Kim ha marcato la difficoltà nel capire le vicende interne dello Stato eremita, a partire dalle sorti della leadership, considerando che l’ultima ... Leggi su nextquotidiano Il grande ritorno di Renzo Arbore nella seconda serata di Rai2 (Anteprima Blogo)

Grande Fratello Vip - Adriana Volpe e il suo ritorno in tv : "Entusiasta di intraprendere questa nuova avventura"

Il grande ritorno di Renzo Arbore nella seconda serata di Rai2 (Anteprima Blogo) (Di sabato 2 maggio 2020) Kim-un è tornato in pubblico per la prima volta in tre settimane, senza apparenti segnali di malattia, malgrado le speculazioni sul suo stato di salute che si sono spinte fino a indicare la sua morte. Le 21 foto diffuse dalla Kcna, l’agenzia di stampa ufficiale della Corea del Nord, e dal Rodong Sinmun, il quotidiano del Partito dei Lavoratori, hanno mostrato il leader col suo abito in stile Mao, impegnato il primo maggio a dare istruzioni sul campo e a partecipare al taglio del nastro rosso inaugurale di una fabbrica di fertilizzanti fosfatici a Sunchon, città a circa 50 chilometri a nord di Pyongyang, finita dopo due anni di lavori. Il(in) di KimUn La riapparizione di Kim ha marcato la difficoltà nel capire le vicende interne dello Stato eremita, a partire dalle sorti della leadership, considerando che l’ultima ...

myrtamerlino : L’onda di ritorno: è questa la grande paura. Ma non è solo l’onda del virus a preoccupare #Conte, c’è anche il rito… - Noovyis : (Il grande ritorno (in vita) di Kim Jong Un) Playhitmusic - - maudel1969 : RT @italia_nel_caos: Commovente ritorno a casa dopo 40 giorni di ospedale! A #Roma la moglie ed i figli accolgono a braccia aperte chi non… - forzagranata1 : @PietroMazzara @MilanNewsit già all'andata il Milan fece una grande partita e la sconfitta per 3-2 fu veramente bug… - ourkid79 : Citazione di @zdizoro in @welikeduel di Ritorno al Futuro! #fase2 Grande Giove!!! 'Il futuro non è scritto: è com… -

Ultime Notizie dalla rete : grande ritorno Il grande ritorno (in vita) di Kim Jong Un next Il grande ritorno (in vita) di Kim Jong Un

La riapparizione di Kim ha marcato la difficoltà nel capire le vicende interne dello Stato eremita, a partire dalle sorti della leadership, considerando che l’ultima apparizione di Kim era dell’11 apr ...

La grande sfida della generazione 2011

A voler utilizzare una lente di ingrandimento un filo sbarazzina, il movimentato dibattito parlamentare andato in scena ieri tra la Camera e il Senato, a margine dell’informativa del presidente del Co ...

La riapparizione di Kim ha marcato la difficoltà nel capire le vicende interne dello Stato eremita, a partire dalle sorti della leadership, considerando che l’ultima apparizione di Kim era dell’11 apr ...A voler utilizzare una lente di ingrandimento un filo sbarazzina, il movimentato dibattito parlamentare andato in scena ieri tra la Camera e il Senato, a margine dell’informativa del presidente del Co ...