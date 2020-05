Il comune di Napoli querela Feltri e Giordano per istigazione all’odio razziale (Di sabato 2 maggio 2020) Il comune di Napoli querela Feltri e Giordano per istigazione all’odio razziale Dopo la frase contro i meridionali pronunciata da Vittorio Feltri durante il programma “Fuori dal coro”, per il direttore di Libero è arrivata la querela, rivolta anche al conduttore del programma di Mediaset che ha ospitato lo show, Mario Giordano. A firmarla il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. I reati contestati sono diffamazione a mezzo stampa, aggravata dall’odio razziale, e di istigazione all’odio razziale. Il sindaco, per conto del comune di Napoli, quale persona offesa, ha nominato difensori gli avvocati dell’Amministrazione partenopea, Fabio Maria Ferrari e Marco Buzzo. “Molta gente è nutrita da un sentimento di invidia o di rabbia nei nostri confronti perché ha un complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di ... Leggi su tpi Incredibile errore del comune di Napoli : celebra il Primo Maggio con il motto di Auschwitz

