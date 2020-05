Dopo 4 giorni, tornano a crescere i decessi (Di sabato 2 maggio 2020) Dopo quattro giorni di calo progressivo, improvvisa impennata del numero di persone decedute in Italia a causa di complicanze dovute al contagio da coronavirus: oggi sono +474 su ieri, portando il totale a 28.710. Nei giorni scorsi si erano registrati numeri più bassi: 362 ulteriori deceduti al 28 aprile, 323 per il giorno 29, quindi 285 per giovedì 30 aprile, mentre ieri, 1 maggio, il dato era stato di +269, ovvero il secondo incremento del numero di vittime più basso dai primi di marzo. Oggi questa impennata. Frenata nel calo del numero di persone ricoverate negli ospedali italiani in quanto contagiati dal coronavirus e che presentano sintomi lievi o meno gravi. Sono 17.357, contro i 17.569 di ieri, quindi con un decremento oggi di 212 unità, contro i -580 delle 24 ore precedenti. Ed è in frenata anche il decremento ... Leggi su agi Pozzuoli - Fase 2 : riapre il cimitero dopo 50 giorni

Kim Jong-un riappare in pubblico dopo giorni di mistero : il video diffuso dalla tv nordcoreana

Corea del Nord - Kim Jong-un “riappare” dopo 20 giorni (Di sabato 2 maggio 2020)quattrodi calo progressivo, improvvisa impennata del numero di persone decedute in Italia a causa di complicanze dovute al contagio da coronavirus: oggi sono +474 su ieri, portando il totale a 28.710. Neiscorsi si erano registrati numeri più bassi: 362 ulteriori deceduti al 28 aprile, 323 per il giorno 29, quindi 285 per giovedì 30 aprile, mentre ieri, 1 maggio, il dato era stato di +269, ovvero il secondo incremento del numero di vittime più basso dai primi di marzo. Oggi questa impennata. Frenata nel calo del numero di persone ricoverate negli ospedali italiani in quanto contagiati dal coronavirus e che presentano sintomi lievi o meno gravi. Sono 17.357, contro i 17.569 di ieri, quindi con un decremento oggi di 212 unità, contro i -580 delle 24 ore precedenti. Ed è in frenata anche il decremento ...

matteosalvinimi : AUTOCERTIFICAZIONI, adesso basta! Dopo 52 giorni di chiusura in cui gli Italiani si sono dimostrati rispettosi, d… - repubblica : Corea del Nord, media Kim Jong-un riappare in pubblico dopo 20 giorni [aggiornamento delle 23:45] - SkyTG24 : Per 55 giorni abbiamo visto immagini delle nostre città, spettrali e suggestive. In attesa che le strade tornino a… - KateFont73 : @francang1950 I contagiati continuano ad aumentare, seppur più lentamente. Chi (purtroppo) muore non lo fa dopo un… - cronachecampane : #Coronavirus, dopo 4 giorni risale numero deceduti in #Italia: +474. Frena il calo ricoveri… -