Di Battista attacca l’ex premier | Renzi è un morto che parla | va disinnescato

"Qualcuno si stupisce del cinismo di Renzi, capace persino di tirare in ballo i morti di Bergamo e Brescia per un po' di visibilità. Io no. Conosco il soggetto e conosco i suoi reali obiettivi che nulla hanno a che fare con la politica. Che le sue parole suscitino indignazione è più che normale, tuttavia sarebbe meglio metter da parte la rabbia e pensare a come disinnescarlo una volta per tutte. Renzi, ormai da anni, non è più un politico". Con un post su Facebook nel giorno della festa dei lavori Alessandro Di Battista spara alzo zero sul leader di Italia Viva Matteo Renzi chiedendo di "condannarlo all'oblio", perchè ritenuto come "morto che parla". E al contempo invita il premier Giuseppe Conte a guardarsi le spalle più che dagli ultimatum di Renzi da "altri e ben più potenti di lui, che magari i giornali se li comprano, brigano ...

