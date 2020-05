Decreto aprile | bonus Inps a 1000 euro Aiuti per le colf e stop ai licenziamenti

repubblica : Coronavirus: nel 'Decreto aprile' Reddito di emergenza fino a 800 euro, altri 6 mesi di ammortizzatori e nuovi bonu… - borghi_claudio : Parlamento presidiato dai Parlamentari Lega. Dovevano arrivare gli aiuti agli italiani da troppo tempo. Avevamo rap… - forza_italia : Il governo aspetta maggio per fare il decreto aprile. LORO ASPETTANO. Famiglie, imprese, partite Iva e profession… - Rosy46044624 : RT @saraosalvatore: Lunedì 4 maggio si passa alla fase 2 e la confusione regna sovrana, il governo deve ancora emettere il decreto di april… - AValvecchia : RT @saraosalvatore: Lunedì 4 maggio si passa alla fase 2 e la confusione regna sovrana, il governo deve ancora emettere il decreto di april… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto aprile

Le novità del decreto Aprile in approvazione nei prossimi giorni. Arriva anche il bonus badanti e colf (fino a 600 euro). Governo al lavoro per tutto il fine settimana per preparare il testo del nuovo ...Ancona, 2 maggio 2020 - Per il presidente matematico le due tabelle che pubblichiamo, realizzate dagli uffici statistici della Regione, sono quasi due opere d’arte. Servono a rendere palpabili i numer ...