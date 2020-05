Coronavirus, Treu: “Manager devono spingere su innovazione per nuovo sviluppo” (Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Nel corso di questa emergenza Coronavirus “come Cnel abbiamo dato tanto molta attenzione alla sicurezza sul lavoro, stiamo raccogliendo decine e decine di accordi che specificano le regole generali che sono state fatte con l’accordo interconfederale, per vedere in ogni singolo luogo di lavoro come contemperare le esigenze della ripresa e la sicurezza sul lavoro. Voi manager avete una particolare responsabilità in questo, sia per gestire la situazione presente, ma soprattutto quando si tratta di innovare. Io faccio proprio un appello affinchè la vostra conoscenza sia messa in prospettiva a a guardare come possiamo migliorare il lavoro, a innovarlo”. Lo ha detto il presidente del Cnel, Tiziano Treu, intervenendo alla ‘Maratona dei manager’, la kermesse on line promossa da Cida, la Confederazione ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - annullato il Montreux Jazz Festival : è la prima volta da 53 anni (Di sabato 2 maggio 2020) Roma, 2 mag. (Adnkronos/Labitalia) – Nel corso di questa emergenza“come Cnel abbiamo dato tanto molta attenzione alla sicurezza sul lavoro, stiamo raccogliendo decine e decine di accordi che specificano le regole generali che sono state fatte con l’accordo interconfederale, per vedere in ogni singolo luogo di lavoro come contemperare le esigenze della ripresa e la sicurezza sul lavoro. Voi manager avete una particolare responsabilità in questo, sia per gestire la situazione presente, ma soprattutto quando si tratta di innovare. Io faccio proprio un appello affinchè la vostra conoscenza sia messa in prospettiva a a guardare come possiamo migliorare il lavoro, a innovarlo”. Lo ha detto il presidente del Cnel, Tiziano, intervenendo alla ‘Maratona dei manager’, la kermesse on line promossa da Cida, la Confederazione ...

