Coronavirus, Azzolina promette ritorno a scuola a settembre: “È un diritto degli studenti”. E ipotizza l’uso della formula mista con classi dimezzate e presenze alternate (Di sabato 2 maggio 2020) Tornare a scuola a settembre “è un diritto degli studenti“. Così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervistata da Maria Latella su SkyTg24, ha fornito nuovi aggiornamenti sul piano allo studio del Governo per la ripresa delle lezioni. L’idea, aggiunge, vale anche “per le scuole elementari”. L’ipotesi di lavoro è quella della “didattica mista” che prevede di dividere le classi e far partecipare metà ragazzi alla lezione dai banchi di scuola e l’altra metà da casa, con il supporto della didattica a distanza che la stessa ministra ha definito “un successo”: “Non abbiamo mai parlato di doppi turni – assicura – La metà degli studenti per metà settimana” andrebbe a scuola, poi l’altra metà. E si terrebbero sempre gli studenti ... Leggi su ilfattoquotidiano LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Lucia Azzolina : “A settembre si deve tornare a scuola”

