Congiunti, amanti, amici? Alla vigilia della Fase 2 è caos sulle regole: oggi (forse) le “Faq” (Di sabato 2 maggio 2020) Alla vigilia della Fase 2, a due giorni dal via libera all’allentamento del lockdown, è ancora caos sulle regole che disciplineranno i movimenti futuri degli italiani. Su tutti, nessuno ha ancora compreso quali sono i “Congiunti” da poter visitare senza incorrere nelle sanzioni. Per non parlare delle norme che valgono in Italia ma non in alcune Regioni e viceversa. Come in Campania, dove il governatore De Luca ha reso obbligatorio l’uso della mascherine, riversando ironie e minacce sui campani, ha vietato jogging sempre e passeggiate in alcune ore, norme che in Regioni con un tasso di contagi e di morti dieci volte superiori non esistono. I dubbi sul lockdown e sulla Fase 2 Per dirimere qualche dubbio di interpretazione delle confuse norme del governo, oggi sul sito di Palazzo Chigi dovrebbero essere pubblicate le risposte alle “Faq” ... Leggi su secoloditalia Palazzo Chigi chiarisce : “Congiunti sono anche fidanzati”. Per gli amanti ci faranno sapere (Di sabato 2 maggio 2020)2, a due giorni dal via libera all’allentamento del lockdown, è ancorache disciplineranno i movimenti futuri degli italiani. Su tutti, nessuno ha ancora compreso quali sono i “” da poter visitare senza incorrere nelle sanzioni. Per non parlare delle norme che valgono in Italia ma non in alcune Regioni e viceversa. Come in Campania, dove il governatore De Luca ha reso obbligatorio l’usomascherine, riversando ironie e minacce sui campani, ha vietato jng sempre e passeggiate in alcune ore, norme che in Regioni con un tasso di contagi e di morti dieci volte superiori non esistono. I dubbi sul lockdown e sulla2 Per dirimere qualche dubbio di interpretazione delle confuse norme del governo,sul sito di Palazzo Chigi dovrebbero essere pubblicate le risposte alle “Faq” ...

Alessandro_Ill : RT @GiuliaCortese1: Una cosa non è chiara: anche gli amanti rientrano nella categoria dei #congiunti? - GiuliaCortese1 : Una cosa non è chiara: anche gli amanti rientrano nella categoria dei #congiunti? - RoseMarty4 : vedrai il meglio arriverà... ?????? mi ha telefonato il meglio e mi ha detto che non verrà perché non siamo né congiun… - hassan_riccardo : @giorgio_gori @FontanaPres Diventa matto come tutte le persone di buon senso.... tracciamento App, calo dei contagi… - Minerva84 : #propagandalive Congiunto is the new 'Carisssssimo' quando incontri qualcuno per strada che ti saluta e non hai la… -

Ultime Notizie dalla rete : Congiunti amanti Ma chi sono i "congiunti"? Parenti, fidanzati e anche amanti Livingcesenatico Coronavirus, Autocertificazione, congiunti, seconde case: ecco quello che il governo deve chiarire

Ovviamente al Viminale si sta lavorando a una circolare da inviare ai prefetti per fornire le indicazioni che varranno fino al 18 maggio. Le regole per compilare la nuova autocerficazione. Riempire tu ...

Attenti ai congiunti

Voi che smaniate per rivedere i congiunti, vedete di non fare la fine di Mrs Bixby. Era costei una signora di New York – sposata con un dentista – che a intervalli regolari visitava una zia di Baltimo ...

Ovviamente al Viminale si sta lavorando a una circolare da inviare ai prefetti per fornire le indicazioni che varranno fino al 18 maggio. Le regole per compilare la nuova autocerficazione. Riempire tu ...Voi che smaniate per rivedere i congiunti, vedete di non fare la fine di Mrs Bixby. Era costei una signora di New York – sposata con un dentista – che a intervalli regolari visitava una zia di Baltimo ...