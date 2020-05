Come riaprire gli asili nido nella fase 2 (Di sabato 2 maggio 2020) Più di settemila persone, tra gestori degli asili nidi e scuole dell'infanzia, dipendenti delle strutture e genitori, si sono uniti in un comitato, chiamato Educhiamo, nato pochi giorni dopo il lockdown dello scorso marzo: al governo chiedono interventi urgenti a favore dei servizi educativi privati 0-6, affinché le strutture possano riaprire, scongiurando il rischio di chiusure definitive, consentendo ai genitori di tornare al lavoro e ai bimbi di riprendere il proprio percorso di crescita. Intervista dall'AGI, la presidente del comitato Cinzia D'alessandro ha spiegato le proposte per una riapertura sicura. Se gli operatori che lavorano nelle scuole dovranno indossare i dispositivi di protezione Come le mascherine, il discorso è diverso per i bambini: l'idea è quella di “misurare la temperatura dei bambini al momento del loro ingresso al nido e ... Leggi su agi Sapete dove vive Colao? Rivelazione clamorosa sull'uomo che decide come e quando riaprire l'Italia. Rivolta : "Ma che ne sa lui?"

Coronavirus - Travaglio su La7 : “Il numero dei morti oggi è il doppio di quelli di inizio lockdown. Come si può chiedere di riaprire tutto?”

Ultime Notizie dalla rete : Come riaprire Come riaprire asili, scuole e università nella fase 2 AGI - Agenzia Giornalistica Italia Luci accese e serrande su «Dateci fiducia per aprire»

«Io sono stata fortunata - evidenzia - ma non capiamo perché, facendo attività di piccolo commercio, tutti non possano aprire. I nostri negozi sono di piccole dimensioni, è facile controllare chi ...

Tommasi: "Concentrati su protocollo medico, serve permettere gli allenamenti individuali"

Il presidente dell'Assocalciatori in diretta su Sky Sport 24: "Conoscevamo già la posizione della Lega Serie A, ma siamo soprattutto concentrati sulla parte del protocollo che riguarda gli allenamenti ...

